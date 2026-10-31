Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам, связанным с ВСУ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение суток нанесены удары по объектам на Украине с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников и ракетных войск и артиллерии.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов",- заявили в военном ведомстве в субботу.

Там заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 148 районах.