Подозреваемого в похищении и убийстве семейной пары задержали в Ростове-на-Дону

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту похищения и убийства двух человек возбудили в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба СК РФ в воскресенье.

"Подозреваемый задержан. С его участием проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 30 октября ростовчанин поссорился с семейной парой, в ходе конфликта он насильно увез мужчину и женщину на автомобиле. Позже подозреваемый нанес потерпевшим удары колюще-режущим предметом, из-за чего они скончались на месте.

"1 ноября текущего года тела потерпевших с признаками насильственной смерти и расчленения обнаружены на участке местности в Аксайском районе Ростовской области", - говорится в сообщении пресс-службы СКР РФ.

В отношении 26-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с похищением человека) и ст. 126 УК РФ (похищение человека). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.