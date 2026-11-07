Поиск

В МИД заявили, что Москва ценит готовность США искать практические пути урегулирования ситуации на Украине

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Вовлеченность американских военных и спецслужб в конфликт на Украине на стороне Киева не является секретом, однако в Москве ценят готовность США искать практические пути урегулирования ситуации, заявил директор Департамента Северной Атлантики (ДСА) МИД РФ Александр Гусаров.

"Разумеется, вовлеченность американских военных и спецслужб в конфликт на стороне ВСУ для Москвы - не новость и не секрет. Хотя бы потому, что высокоточные украинские удары вглубь нашей территории были бы невозможны без разведданных и логистики Соединенных Штатов. Европейцам, хотя они и пытаются с привычным апломбом претендовать на место за столом переговоров, попросту недостает соответствующего военно-разведывательного потенциала", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

"Важнее другое. Нынешняя администрация - которая, напомню, вне зависимости от итогов промежуточных выборов в Конгресс США будет оставаться у власти в Вашингтоне еще два года, в отличие от предшествовавших ей демократических властей, не только декларирует готовность к поиску дипломатических путей урегулирования конфликта, но и на практике действует на данном направлении. Мы это ценим", - заявил высокопоставленный дипломат.

Гусаров отметил, что с участием эмиссаров Белого дома, "демонстрирующих возросшую посредническую активность, готовятся трехсторонние переговоры в Абу-Даби".

"Важным гуманитарным смыслом проникнуто перемирие в Алешках, достигнутое при личном содействии первой леди США Мелании Трамп", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Он подчеркнул: "Что касается следующей администрации - гадать преждевременно, в том числе с учетом вышесказанного. Неизменно исходим из того, что необходимость диалога России и США в любом случае объективно предопределена их исторической ролью в качестве основных гарантов глобальной стратегической стабильности".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 18:00

Украина США МИД РФ Александр Гусаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные РФ сообщили об успешном пуске ракеты-носителя с космодрома Плесецк

В МИД РФ отметили, что шансы на переговорное урегулирование по Украине сохраняются

Мужчина погиб при ударе дрона в Белгородской области

Мединский, Рябков, Галузин, Костюков и Жигарловский примут участие от РФ в переговорах в Абу-Даби

 Мединский, Рябков, Галузин, Костюков и Жигарловский примут участие от РФ в переговорах в Абу-Даби

Несколько жилых домов пострадало в Саратове из-за атаки БПЛА

Помещения коммерческих предприятий пострадали при атаке ВСУ в Орле

Путин обсудил с СБ РФ предстоящие 10 ноября трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в ОАЭ

 Путин обсудил с СБ РФ предстоящие 10 ноября трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в ОАЭ

Что произошло за день: пятница, 6 ноября

Beget восстановит данные на высокопроизводительных серверах только для половины пользователей

Льготную жилищную ипотеку вводят в Крыму и Севастополе

 Льготную жилищную ипотеку вводят в Крыму и Севастополе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4090 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12823 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов