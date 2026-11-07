В МИД заявили, что Москва ценит готовность США искать практические пути урегулирования ситуации на Украине

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Вовлеченность американских военных и спецслужб в конфликт на Украине на стороне Киева не является секретом, однако в Москве ценят готовность США искать практические пути урегулирования ситуации, заявил директор Департамента Северной Атлантики (ДСА) МИД РФ Александр Гусаров.

"Разумеется, вовлеченность американских военных и спецслужб в конфликт на стороне ВСУ для Москвы - не новость и не секрет. Хотя бы потому, что высокоточные украинские удары вглубь нашей территории были бы невозможны без разведданных и логистики Соединенных Штатов. Европейцам, хотя они и пытаются с привычным апломбом претендовать на место за столом переговоров, попросту недостает соответствующего военно-разведывательного потенциала", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

"Важнее другое. Нынешняя администрация - которая, напомню, вне зависимости от итогов промежуточных выборов в Конгресс США будет оставаться у власти в Вашингтоне еще два года, в отличие от предшествовавших ей демократических властей, не только декларирует готовность к поиску дипломатических путей урегулирования конфликта, но и на практике действует на данном направлении. Мы это ценим", - заявил высокопоставленный дипломат.

Гусаров отметил, что с участием эмиссаров Белого дома, "демонстрирующих возросшую посредническую активность, готовятся трехсторонние переговоры в Абу-Даби".

"Важным гуманитарным смыслом проникнуто перемирие в Алешках, достигнутое при личном содействии первой леди США Мелании Трамп", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Он подчеркнул: "Что касается следующей администрации - гадать преждевременно, в том числе с учетом вышесказанного. Неизменно исходим из того, что необходимость диалога России и США в любом случае объективно предопределена их исторической ролью в качестве основных гарантов глобальной стратегической стабильности".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 18:00