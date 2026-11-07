Поиск

В МИД РФ сказали, что победа демократов окажет значительное влияние на все сферы деятельности США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Победа демократов на промежуточных выборах в США отразится на характере принимаемых Конгрессом инициатив, окажет значительное влияние на все сферы жизнедеятельности США, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

"Хотя окончательные итоги еще не подведены, очевидно, что перехват демократами большинства мест в Сенате и Палате представителей будет оказывать значительное влияние на все сферы жизнедеятельности страны, а также отражаться на характере принимаемых этим органом власти законодательных инициатив", - сказал Гусаров.

По его словам, промежуточные выборы в Конгресс США завершились "убедительной победой представителей Демократической партии".

Демократы получили большинство как в палате представителей, так и в сенате, сообщили ранее американские СМИ. Президент США Дональд Трамп выразил готовность работать с новым составом конгресса.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 18:00.

США Конгресс США Демократическая партия МИД РФ Александр Гусаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД РФ назвали развертывание на Украине иностранных военных контингентов категорически неприемлемым

У РФ и США остаются "точечные" возможности для сотрудничества на экономическом направлении

Военные РФ сообщили об успешном пуске ракеты-носителя с космодрома Плесецк

В МИД РФ отметили, что шансы на переговорное урегулирование по Украине сохраняются

Мужчина погиб при ударе дрона в Белгородской области

Мединский, Рябков, Галузин, Костюков и Жигарловский примут участие от РФ в переговорах в Абу-Даби

 Мединский, Рябков, Галузин, Костюков и Жигарловский примут участие от РФ в переговорах в Абу-Даби

Несколько жилых домов пострадало в Саратове из-за атаки БПЛА

Помещения коммерческих предприятий пострадали при атаке ВСУ в Орле

Путин обсудил с СБ РФ предстоящие 10 ноября трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в ОАЭ

 Путин обсудил с СБ РФ предстоящие 10 ноября трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в ОАЭ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12825 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4090 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов