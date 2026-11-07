В МИД РФ сказали, что победа демократов окажет значительное влияние на все сферы деятельности США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Победа демократов на промежуточных выборах в США отразится на характере принимаемых Конгрессом инициатив, окажет значительное влияние на все сферы жизнедеятельности США, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

"Хотя окончательные итоги еще не подведены, очевидно, что перехват демократами большинства мест в Сенате и Палате представителей будет оказывать значительное влияние на все сферы жизнедеятельности страны, а также отражаться на характере принимаемых этим органом власти законодательных инициатив", - сказал Гусаров.

По его словам, промежуточные выборы в Конгресс США завершились "убедительной победой представителей Демократической партии".

Демократы получили большинство как в палате представителей, так и в сенате, сообщили ранее американские СМИ. Президент США Дональд Трамп выразил готовность работать с новым составом конгресса.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 18:00.