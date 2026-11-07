Минобороны РФ сообщило о поражении электроподстанции и стоянки бензовозов в Киевской области

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в субботу нанесли удар по электроподстанции "Северная" в районе села Новые Петровцы Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подстанция обеспечивала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

Кроме того, как заявили в министерстве, Вооруженные силы РФ в субботу поразили стоянку бензовозов в районе города Ирпень в Киевской области.

В Минобороны сообщили, что машины были задействованы "для доставки горючего подразделениям ВСУ".