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Минобороны РФ сообщило о поражении электроподстанции и стоянки бензовозов в Киевской области

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в субботу нанесли удар по электроподстанции "Северная" в районе села Новые Петровцы Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подстанция обеспечивала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

Кроме того, как заявили в министерстве, Вооруженные силы РФ в субботу поразили стоянку бензовозов в районе города Ирпень в Киевской области.

В Минобороны сообщили, что машины были задействованы "для доставки горючего подразделениям ВСУ".

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Киевская область
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