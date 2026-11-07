Военные РФ заявили о поражении сухогруза с военным имуществом для ВСУ в Черном море

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в субботу поразили в Черном море судно с военным грузом для армии Украины, сообщило Минобороны РФ.

"В акватории Черного моря восточнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения", - говорится в сообщении министерства.

Ранее в субботу Минобороны сообщало, что российские военные ночью нанесли удар в Черном море по судну, задействованному для доставки военных грузов для ВСУ.