Ликвидировано открытое горение на складе масел в Ростове-на-Дону

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на складе масел и полимерных материалов в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"20:56 мск ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар начался рано утром в субботу в Ростове-на-Дону по адресу: ул. Туполева 16А. По информации МЧС, там расположен склад для хранения масел и полимерных материалов. Пожар удалось локализовать на площади 8 тыс. кв.м.