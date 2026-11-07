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Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки БПЛА

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Мирный житель получил ранения в Белгородской области в результате удара ВСУ по парковке, сообщает региональный оперштаб.

"В поселке Ивня беспилотник сдетонировал на парковке. Женщине, получившей акубаротравму, медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, на парковке загорелся грузовой автомобиль.

"В поселке Красная Яруга от атак FPV-дронов повреждены остекление, кровля многоквартирного дома и автомобиль", - добавили в оперштабе.

Также в Яковлевском округе в результате удара дрона поврежден коммерческий объект, в Волоконовском округе - автомобиль.

Белгородская область БПЛА пострадавшая
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