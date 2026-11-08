Поиск

Российские военные заявили об ударах по объектам транспорта и логистики Украины

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение суток нанесены удары по объектам инфраструктуры, используемых в интересах украинской армии.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, объектам энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, используемым в интересах ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, наземных робототехнических комплексов и местам их хранения", - заявили в ведомстве в воскресенье.

По данным Минобороны, также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 141 районе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле заявили об отсутствии контактов с европейцами по поводу соглашения о безопасности

В Ингушетии девушка попала в реанимацию после стрельбы предположительно из свадебного кортежа

Досмотр транспорта сканером на Крымском мосту в сторону Крыма временно приостановят

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение после отключения ЛЭП из-за повреждения

 ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение после отключения ЛЭП из-за повреждения

Пожары произошли при атаках БПЛА на двух предприятиях Белгородской области

Российские военные нейтрализовали за ночь 140 украинских БПЛА

Полотно моста повреждено в результате атаки БПЛА в Ростовской области

Россиянка ранена в результате стрельбы в Кракове

Посольство РФ в Польше выясняет, пострадали ли россияне при стрельбе в Кракове

 Посольство РФ в Польше выясняет, пострадали ли россияне при стрельбе в Кракове

Более 300 тыс. абонентов остались без света в ЛНР после атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12835 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4097 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов