Российские военные заявили об ударах по объектам транспорта и логистики Украины

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение суток нанесены удары по объектам инфраструктуры, используемых в интересах украинской армии.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, объектам энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, используемым в интересах ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, наземных робототехнических комплексов и местам их хранения", - заявили в ведомстве в воскресенье.

По данным Минобороны, также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 141 районе.