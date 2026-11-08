Минобороны РФ заявило об улучшении позиций шести группировок войск в зоне СВО

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российские группировки войск в течение суток улучшили позиции в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировки "Днепр" и "Запад" - улучшили положение по переднему краю, "Южная" - улучшила тактическое положение, "Центр" - заняла более выгодные рубежи и позиции.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сообщает Минобороны.

По его данным, группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной бригад, двух бригад беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ в Харьковской области.

"В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Шостка, Путивль, Вакаловщина, Великая Рыбица Сумской области и города Сумы", - говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что за сутки армия Украины потеряла там до 170 военных, 11 автомобилей, 105 мм гаубицу М101 производства США, две станции контрбатарейной борьбы и две станции радиоэлектронной борьбы.

По данным ведомства, группировка войск "Запад" за сутки нанесла поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и ДНР, потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, бронетранспортер Senator канадского производства, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы.

В Минобороны РФ заявили, что "Южная" группировка нанесла поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Краматорск, Беленькое, Славянск, Красный Молочар, Николаевка, Дружковка и Райгородок в ДНР, потери ВСУ составили: более 170 военных, 24 автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Богдана".

В сообщении ведомства сказано, что группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад Нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области.

В зоне ответственности "Центра" армия Украины за сутки потеряла более 340 военнослужащих, три бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и семь станций радиоэлектронной борьбы, сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты в Днепропетровской и Запорожской областях, ВСУ потеряли: более 185 военных и семь автомобилей.

В министерстве заявили, что группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Григоровское, Преображенка и Юрковка Запорожской области, украинская армия потеряла там до 30 военнослужащих, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.