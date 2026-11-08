Поиск

В Белгородской области из-за атак БПЛА повреждены предприятия, инфраструктура и ЛЭП

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил об ущербе, нанесенном ударами украинских беспилотников в регионе в воскресенье.

"В Шебекино в результате детонации боеприпаса повреждены 10 многоквартирных домов, социальный объект, частный дом, коммерческий объект, линия электропередачи и объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В результате детонации сбитых беспилотников загорелись грузовой автомобиль и кровля административного здания объекта инфраструктуры, возгорание ликвидировано сотрудниками МЧС. Также повреждены легковой автомобиль, два частных дома и газовая труба.

В селе Купино два БПЛА ударили по территории предприятия, вследствие чего повреждены оборудование и грузовой автомобиль.

В селе Замостье Грайворонского округа из-за атаки дрона поврежден объект инфраструктуры.

В селе Конопляновка Валуйского округа при атаке дрона повреждены линия электропередачи и два легковых автомобиля, сообщает оперштаб.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Участок трассы возле поврежденного после атаки БПЛА моста в Ростовской области перекрыт

В свете возможной поездки Путина на G20 Песков напомнил о трудностях логистики

 В свете возможной поездки Путина на G20 Песков напомнил о трудностях логистики

В Кремле заявили об отсутствии контактов с европейцами по поводу соглашения о безопасности

В Ингушетии девушка попала в реанимацию после стрельбы предположительно из свадебного кортежа

Досмотр транспорта сканером на Крымском мосту в сторону Крыма временно приостановят

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение после отключения ЛЭП из-за повреждения

 ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение после отключения ЛЭП из-за повреждения

Пожары произошли при атаках БПЛА на двух предприятиях Белгородской области

Российские военные нейтрализовали за ночь 140 украинских БПЛА

Полотно моста повреждено в результате атаки БПЛА в Ростовской области

Россиянка ранена в результате стрельбы в Кракове
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12835 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4097 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов