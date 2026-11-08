В Белгородской области из-за атак БПЛА повреждены предприятия, инфраструктура и ЛЭП

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил об ущербе, нанесенном ударами украинских беспилотников в регионе в воскресенье.

"В Шебекино в результате детонации боеприпаса повреждены 10 многоквартирных домов, социальный объект, частный дом, коммерческий объект, линия электропередачи и объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В результате детонации сбитых беспилотников загорелись грузовой автомобиль и кровля административного здания объекта инфраструктуры, возгорание ликвидировано сотрудниками МЧС. Также повреждены легковой автомобиль, два частных дома и газовая труба.

В селе Купино два БПЛА ударили по территории предприятия, вследствие чего повреждены оборудование и грузовой автомобиль.

В селе Замостье Грайворонского округа из-за атаки дрона поврежден объект инфраструктуры.

В селе Конопляновка Валуйского округа при атаке дрона повреждены линия электропередачи и два легковых автомобиля, сообщает оперштаб.