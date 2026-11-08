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В ВС РФ поставлены 100 тыс. комплектов новой формы для апробации

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные Силы РФ получили 100 тыс. комплектов новой формы одежды для апробации, сообщил начальник тыла - замминистра обороны РФ Валерий Солодчук.

"Наступают холода, и мы приступили к апробации новой формы одежды. Поставили в войска 100 тысяч комплектов - от Дальнего Востока до Калининграда. Зимой посмотрим, что она собой представляет", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда" в воскресенье.

Солодчук отметил, что летом форма прошла испытания, был ряд замечаний, которые сейчас устраняет промышленность. "Форма предназначена и для умеренного климата, и для особо жаркого, и для районов Крайнего Севера, для холодной местности", - пояснил замминистра обороны.

По его словам, ведомство планирует отказаться от демисезонной одежды.

"Сейчас три комплекта формы одежды: зимняя, летняя и демисезонная. Мы хотим демисезонную убрать и вернуть схему "лето-зима". Для этого нужны современные материалы - над этим сейчас работаем и мы, и промышленность", - сообщил Солодчук.

Минобороны РФ Валерий Солодчук
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