Жители 12 сел в Дагестане остались без света из-за энергоаварий

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроэнергии произошли в 12 населенных пунктах четырех районов Дагестана, без света остались жильцы 3 тыс. 870 домовладений, сообщает ГУ МЧС России по республике в воскресенье.

"В 20:15 мск 8 ноября (...) поступила информация, что произошли аварийные отключения электроснабжения. В результате (...) в 12 населенных пунктах четырех муниципальных районов без электроснабжения остались 3 870 домов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной отключения электроснабжения стали замыкание и обрыв ЛЭП.

В аварийно-восстановительных работах задействованы три бригады электриков в составе 11 человек и четыре единицы техники.

Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии - к 15:00 мск 9 ноября.

В воскресенье спасатели предупредили о прогнозируемых на территории Дагестана 8-9 ноября обильных осадках, снегопаде и усилении ветра до 20 м/с.