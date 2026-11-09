Главы МИД РФ и Перу проведут переговоры в Москве

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Перу Сергей Лавров и Карлос Эспа проведут в понедельник переговоры в Москве.

Перуанский министр посещает Россию с визитом с 6 по 10 ноября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии визита напомнила, что Перу - один из важных традиционных партнёров России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, с которым Москву связывают многолетние отношения дружбы и сотрудничества, основанные на принципах взаимоуважения, равного учёта интересов друг друга.

Визит главы МИД Перу призван придать импульс наращиванию многоплановых двусторонних связей, отмечала она.

Как сообщили на Смоленской площади, главы внешнеполитических ведомств обсудят пути активизации различных аспектов российско-перуанского взаимодействия - механизма межмидовских консультаций, двусторонних межправкомиссий по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству и рыболовству, по военно-техническому сотрудничеству, по сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий, продвижения внешнеполитического взаимодействия.

Также будут проанализированы пути наращивания взаимной торговли и инвестиций, совместных проектов в сфере мирного использования атомной энергии, исследований в сельскохозяйственной области, ускорения работы над двусторонними соглашениями на разных направлениях, включая признание документов об образовании. Стороны затронут вопросы дальнейшей интенсификации гуманитарных обменов, межвузовского сотрудничества, подготовки кадров.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Россия и Перу придерживаются схожих подходов к ряду важных тем международной повестки дня.

Как отметили в МИД РФ, положительная динамика отмечается в сфере торгово-экономического сотрудничества: основу российского экспорта в Перу составляют минеральные удобрения, перуанского в Россию - свежие фрукты и овощи.

Также между Москвой и Лимой имеется взаимный интерес к укреплению связей по линии парламентов и регионов.