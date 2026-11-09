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Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Внуково работает по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Внуково Росавиация
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