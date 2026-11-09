Число обесточенных из-за энергоаварий сел в Дагестане увеличилось до 62

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Количество населенных пунктов в Дагестане, оставшихся без электроэнергии из-за замыканий и обрывов ЛЭП, выросло до 62, без света остаются жильцы более 8 тыс. домов, сообщает ГУ МЧС России по республике в понедельник.

По состоянию на 8:00 9 ноября без электроэнергии остаются 62 населенных пункта в пяти муниципальных районах – Дербентском, Табасаранском, Буйнакском, Хивском и Кайтагском, домов 8 246", - говорится в сообщении.

В аварийно-восстановительных работах задействованы шесть бригад электриков в составе 18 человек и шести единиц техники.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – к 15:00 понедельника.

Накануне спасатели предупредили о прогнозируемых на территории Дагестана 8-9 ноября обильных осадках, снегопаде и усилении ветра до 20 м/с.

Ранее сообщалось, что 8 ноября из-за замыкания и обрывов ЛЭП произошло отключение электроэнергии в 12 селах четырех районов Дагестана.