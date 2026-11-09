Минэкономразвития обратилось к властям Мальдив из-за отказа принимать платежи от туроператоров из РФ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития России обратилось к властям Мальдив с просьбой урегулировать проблему с приемом платежей от российских туроператоров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Министерство направило обращение в министерство туризма Мальдив и посольство Мальдив в РФ по разрешению данной ситуации. Кроме того, будут организованы переговоры между Центральными банками двух стран", - сообщили в пресс-службе.

Как напомнили в Минэкономразвития, возвраты связаны с отказами Bank of Maldives осуществлять прием платежей от российских юридических лиц.

В понедельник Российский союз туриндустрии (РНСТ) направил в Минэкономразвития России и посольство России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике письмо с просьбой содействовать решению проблемы расчетов за проживание российских туристов на Мальдивах.

Ранее Bank of Maldives предупредил, что платеж будет возвращен, если он связан с Россией. В частности, с такой ситуацией туроператоры столкнулись 18 октября 2026 года при оплате бронирований в средствах размещения. При этом плательщиками выступали иностранные юридические лица.