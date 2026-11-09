В АТОР не заметили вала жалоб российских туристов во Вьетнаме на ОРВИ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Страховщики не зафиксировали роста обращений туристов с ОРВИ и другими респираторными заболеваниями во Вьетнаме по сравнению с прошлым годом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Уровень заболеваемости ОРВИ и респираторными заболеваниями туристов во Вьетнаме - точно такой же, как в прошлом году. Никаких "вспышек", судя по обращениям, нет. Вьетнам в принципе очень спокойное направление в плане медицинских проблем у туристов", - приводит АТОР слова представителя компании "Евроинс. Туристическое страхование".

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что российские туристы в Нячанге жаловались на высокую температуру, сильный кашель и головную боль. По словам некоторых отдыхающих, местные врачи не смогли установить точный диагноз.

На фоне этих сообщений Роспотребнадзор 7 ноября направил запрос в Минздрав Вьетнама. Ведомство запросило сведения об эпидемиологической ситуации и мерах профилактики.