На Кубани с 16 по 27 ноября изменится расписание поездов из-за ремонта путей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в ноябре почти на две недели изменит расписание поездов пригородного сообщения и дальнего следования в Краснодарском крае из-за ремонта железнодорожного пути, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал "РЖД").

"С 16 по 27 ноября на перегоне Хабль - Ахтырская участка Краснодар - Крымская Северо-Кавказской железной дороги будут проводиться ремонтные работы по обновлению железнодорожного пути. В связи с этим скорректирован график движения поездов", - говорится в пресс-релизе.

Пригородное сообщение между Краснодаром и Новороссийском осуществляться не будет, маршруты сокращены.

Из Краснодара пригородные поезда будут курсировать до станции Ильская, из Новороссийска - до станции Абинская. Для обеспечения доставки пассажиров в обратных направлениях назначены пригородные поезда Ильская - Краснодар и Абинская - Новороссийск.

"Изменения коснутся и расписания поездов дальнего следования, курсирующих в сообщении с Анапой и Новороссийском. Их маршруты скорректированы", - отмечается в сообщении.

В период с 16 по 27 ноября поезд "Ласточка" №806 Таганрог - Новороссийск не будет заходить в Краснодар, его маршрут пройдёт через станции Тимашевская и Протока.