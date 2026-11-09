В Совбезе РФ сообщили о снижении за год более чем на 40% числа наркопреступлений

Ситуация с вовлечением подростков в наркогруппировки остается напряженной

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Количество зарегистрированных в России за девять месяцев текущего года преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в сравнении с аналогичным периодом 2025 года уменьшилось на 40,6%, заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ в понедельник.

"Анализ основных показателей состояния антинаркотической деятельности за девять месяцев 2026 года свидетельствует, что число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 40,6%", - говорится в сообщении.

По информации СБ РФ, из незаконного оборота изъято свыше 22 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ.

"С 2021 года продолжается позитивная тенденция снижения количества изымаемого из незаконного оборота героина, что обусловлено прежде всего глобальным сокращением опийного наркотрафика из Исламского Эмирата Афганистан", - сообщили в пресс-службе.

В Совбезе заявили, что подпольный наркорынок в России формируется за счет внутреннего производства, незаконного ввоза веществ из-за рубежа и культивирования наркосодержащих растений.

"При этом фиксируется увеличение на 20,7% количества выявленных преступлений, связанных с нелегальным синтезом наркотиков в условиях подпольных нарколабораторий", - отметили в аппарате СБ РФ.

Там также сообщили, что число криминальных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 70%. "В то же время, остается напряженной ситуация, связанная с вовлечением подростков в организованные наркогруппировки", - сообщили в пресс-службе.

"За девять месяцев 2026 года количество иностранных граждан, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, уменьшилось на 24,4%", - сказано в сообщении.