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Минобороны РФ заявило об ударе по сухогрузу в Черном море

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в понедельник нанесли удары беспилотниками по связанным с ВСУ морским судам и логистическим центрам Украины, сообщило Минобороны РФ.

"В акватории Черного моря в 141 км юго-западнее Одессы (поражено - ИФ) судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом", - заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в порту Одессы поражен логистический центр "Сухой порт", "предназначенный для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ".

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Черное море
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