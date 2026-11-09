Минобороны РФ заявило об ударе по сухогрузу в Черном море

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в понедельник нанесли удары беспилотниками по связанным с ВСУ морским судам и логистическим центрам Украины, сообщило Минобороны РФ.

"В акватории Черного моря в 141 км юго-западнее Одессы (поражено - ИФ) судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом", - заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в порту Одессы поражен логистический центр "Сухой порт", "предназначенный для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ".