В Белгородской области в результате удара БПЛА по машине погибли двое

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате удара БПЛА по автомобилю погибли двое мужчин, сообщил региональный оперштаб. Это произошло у села Зозули Борисовского округа.

В селе Кошлаково Шебекинского округа мужчина поднял взрывное устройство, которое сдетонировало. С осколочными ранениями бригада "скорой" доставила его в областную клиническую больницу.

В Шебекине от атаки дрона на автомобиль акубаротравму получил мужчина, он госпитализирован. Его машина получили повреждения. В результате атаки еще одного FPV-дрона посекло окна и кровлю надворной постройки. Еще один дрон взорвался перед частным домом повреждения получили три автомобиля.



В селе Борки Валуйского округа от взрыва FPV-дрона в частном доме выбиты окна и посечена крыша.



В поселке Ракитное вследствие удара дрона посечены стекла и кузов автомобиля. В поселке Пролетарский Ракитянского округа при атаке FPV-дрона повреждена кабина грузового автомобиля.