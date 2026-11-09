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В Белгородской области в результате удара БПЛА по машине погибли двое

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате удара БПЛА по автомобилю погибли двое мужчин, сообщил региональный оперштаб. Это произошло у села Зозули Борисовского округа.

В селе Кошлаково Шебекинского округа мужчина поднял взрывное устройство, которое сдетонировало. С осколочными ранениями бригада "скорой" доставила его в областную клиническую больницу.

В Шебекине от атаки дрона на автомобиль акубаротравму получил мужчина, он госпитализирован. Его машина получили повреждения. В результате атаки еще одного FPV-дрона посекло окна и кровлю надворной постройки. Еще один дрон взорвался перед частным домом повреждения получили три автомобиля.

В селе Борки Валуйского округа от взрыва FPV-дрона в частном доме выбиты окна и посечена крыша.

В поселке Ракитное вследствие удара дрона посечены стекла и кузов автомобиля. В поселке Пролетарский Ракитянского округа при атаке FPV-дрона повреждена кабина грузового автомобиля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Борисовский округ Зозули Белгородская область Шебекинский округ Валуйский округ Шебекино
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