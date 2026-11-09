В Белгородской области от атак БПЛА пострадали двое

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак дронов пострадали двое, сообщил оперштаб региона.

"В районе села Зозули Борисовского округа дрон атаковал автомобиль. Мужчина с осколочным ранением кисти самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. Помощь оказана, он отпущен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

В Белгороде в больнице помогли мужчине, который получил акубаротравму в результате атаки FPV-дрона на грузовик на дороге Ракитное - Пролетарский в Ракитянском округе. Лечение он продолжит амбулаторно.

В Шебекине FPV-дроны повредили пять легковых и два грузовых автомобиля, кровля и фасад торгового модуля.

В Белгороде в результате атаки беспилотника поврежден объект инфраструктуры.



В поселке Октябрьский Белгородского округа при взрыве дрона посекло забор частного дома.



В поселке Красная Яруга от взрыва FPV-дрона в частном доме повреждены кровля, навес и хозпостройка.