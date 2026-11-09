Поиск

В Белгородской области от атак БПЛА пострадали двое

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак дронов пострадали двое, сообщил оперштаб региона.

"В районе села Зозули Борисовского округа дрон атаковал автомобиль. Мужчина с осколочным ранением кисти самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. Помощь оказана, он отпущен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

В Белгороде в больнице помогли мужчине, который получил акубаротравму в результате атаки FPV-дрона на грузовик на дороге Ракитное - Пролетарский в Ракитянском округе. Лечение он продолжит амбулаторно.

В Шебекине FPV-дроны повредили пять легковых и два грузовых автомобиля, кровля и фасад торгового модуля.

В Белгороде в результате атаки беспилотника поврежден объект инфраструктуры.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при взрыве дрона посекло забор частного дома.

В поселке Красная Яруга от взрыва FPV-дрона в частном доме повреждены кровля, навес и хозпостройка.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Борисовский округ Ракитянский округ Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Удвоение штрафов за нарушение общественного порядка рекомендовано к I чтению

Поправки об увеличении штрафов за экономические преступления одобрены кo II чтению

Лавров заявил, что первым пунктом на переговорах в Абу-Даби будут вопросы безопасности РФ и Украины

 Лавров заявил, что первым пунктом на переговорах в Абу-Даби будут вопросы безопасности РФ и Украины

В Казани на фоне нехватки дворников закупили роботов для уборки дворов

 В Казани на фоне нехватки дворников закупили роботов для уборки дворов

Суд запретил Apple продолжать разбирательство в США по иску о взыскании убытков с VK

 Суд запретил Apple продолжать разбирательство в США по иску о взыскании убытков с VK

Путин 11 ноября проведет в Москве сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Песков не в курсе просьбы собственника компании "Бочкари" получить во временное управление активы Coca-Cola

 Песков не в курсе просьбы собственника компании "Бочкари" получить во временное управление активы Coca-Cola

Набиуллина отметила смягчение кадрового дефицита в экономике

 Набиуллина отметила смягчение кадрового дефицита в экономике
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12857 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4106 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов