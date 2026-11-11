Аэропорт Уфы задержал 24 рейса и отменил два, но возобновил работу

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Уфы задержал 24 рейса и отменил два, судя по онлайн-табло аэропорта. Как сообщил председатель регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов, ограничения на обслуживание рейсов отменили.

Были отменены рейсы авиакомпании S7 в/из Иркутска. Задерживаются рейсы в Минск ("Белавиа"), Москву ("Аэрофлот"), Санкт-Петербург (Nordwind), Душанбе ("Сомон Эйр"), а также в Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Норильск, Надым, Когалым, Екатеринбург ("ЮТэйр") и Самару ("Азимут").

"В связи с действующими ограничениями на использование воздушного пространства в аэропорту "Уфа" имеются задержки рейсов. Просим уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт на онлайн-табло аэропорта и по номерам телефонов представительств авиакомпаний", - сообщает сайт аэропорта.

Ограничения для предприятия ввели утром 11 ноября.