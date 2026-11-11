В Челябинской области объявили беспилотную опасность

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Челябинской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщает РСЧС региона.

Жителям региона советуют не выходить из дома, не подходить к окнам, а лучше - пройти в укрытие. Тем, кто на улице, рекомендуют зайти в здания, подземный переход или паркинг.

Во время действия этого режима возможны перебои мобильного интернета. Запрещена съемка беспилотных аппаратов и работы ПВО.

Режим опасности атаки БПЛА ранее в этот день ввели в Свердловской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.