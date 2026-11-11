Нарушенное в результате атаки БПЛА электроснабжение восстановлено в Ленобласти

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Энергоснабжение в Кингисеппском и Волосовском районах Ленинградской области, нарушенное в результате ночной атаки беспилотников, восстановлено, сообщает пресс-служба комитета по ТЭК региона.

"В результате атаки БПЛА произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге, посредством которой обеспечивается электроснабжение потребителей Кингисеппского и Волосовского районов. В настоящее время по результатам проведения аварийно-восстановительных работ электроснабжение всех потребителей восстановлено", - говорится в сообщении.

Об отключении подстанции в Усть-Луге ранее сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как сообщалось, за ночь над территорией региона было уничтожено 150 БПЛА. Зафиксировано попадание по портовой зоне Усть-Луга в Кингисеппском районе, произошло возгорание, пострадали трое работников.