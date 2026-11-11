Первую российскую нейросеть для образования представят до лета

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что первую российскую суверенную образовательную нейросеть, разрабатываемую совместно со Сбером и ведущими российскими компаниями, планируют представить до конца текущего учебного года, перед внедрением ее систему протестируют.

"Сегодня мы со Сбером, с ведущими компаниями работаем над уникальной своей нейросетью для системы образования, которая будет в помощь учителю, школьнику, в которой будет проверенная, достоверная информация и которая, конечно, будет в том числе помогать отстающим школьникам, тем, кто учится по объективным причинам дома", - сказал министр.

Сейчас большой научный коллектив - учителя, ученые, инженеры - работает над этой системой.

"Мы ее обязательно вначале, прежде чем принимать окончательное решение о внедрении, апробируем, протестируем, чтобы там была только достоверная информация (...). Мы сейчас закладываем всю методическую основу, все методики, которые у нас разработаны для обучения. Это проверенные методики, и мы ее в ближайшее время, я думаю, что до конца этого учебного года, представим", - отметил министр.

По словам Кравцова, "это будет защищенная сеть, безопасная для детей, которую можно, которую будем рекомендовать использовать в учебном процессе, в дополнение к традиционной системе образования".

Ссылаясь на исследования, министр отметил, что дети активно используют искусственный интеллект. "И, к сожалению, мы видим, что если это делать неконтролируемо, то ухудшаются знания. Поэтому очень важно, и об этом говорит международный опыт, чтобы мы могли встроить в нашу педагогическую систему искусственный интеллект, чтобы ребенок не просто получал готовые ответы, (...) чтобы у него формировалось критическое мышление, чтобы улучшались знания по тому или иному предмету. Будет возрастать общение учителя с школьниками. Вот это наша ключевая задача сегодня", - подчеркнул Кравцов.