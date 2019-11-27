Путин в Петербурге вручил Борису Ротенбергу орден Александра Невского

Церемония прошла в спортклубе, где Путин занимался дзюдо

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин посетил в Петербурге клуб дзюдо "Турбостроитель", преемник спортклуба Ленинградского металлургического завода. Ранее в этом здании он занимался самбо и дзюдо под руководством тренера Анатолия Рахлина.

Президент прошелся по помещениям и поговорил с ветеранами и спортсменами клуба.

Затем он вручил там госнаграды.

Ордена Александра Невского был удостоен гендиректор общества содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество" Борис Ротенберг, Ордена Почета - президент клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин.

Орден Дружбы получили президент компании "Канда Сэйсакусё" Нобуюки Асаи, директор департамента по поддержке ветеранов дзюдо Фонда поддержки и развития имени Анатолия Рахлина Евгений Ефремов, члены Совета ветеранов клуба "Турбостроитель" Николай Кононов и Валентин Степанов, председатель Попечительского совета клуба Андрей Холоднов, глава Белорусской федерации дзюдо Павел Ясеновский.

Тренеру Татьяне Ивановой и спортсмену-инструктору Тагиру Хайбулаеву президент вручил медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени.

Звания "Заслуженный работник физической культуры России" были удостоены глава коллегии судей отдела спорта высших достижений Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга Евгений Рахлин и замдиректора спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо имени Рахлина Всеволод Стрелков, почетной грамоты президента - тренер училища олимпийского резерва номер 1 Евгений Станев, президент Фонда развития физкультуры и спорта самбо Василий Шестаков и член Попечительского совета "Турбостроителя" Максим Шубарев.

Ранее в среду он принял участие в прощании с президентом СПбГУ Ларисой Вербицкой в здании Двенадцати коллегий, где проходила гражданская панихида. Затем он открыл движение по платной трассе М-11 Москва-Петербург, которую назвали "Нева". Также он принял участие в открытии памятника писателю Даниилу Гранину.

Спортклуб Ленинградского металлургического завода - один из старейших в городе, первые спортивные секции в нем появились в 1930-х годах. В сентябре 1969 года там открыли секцию самбо, которую возглавил Анатолий Рахлин. Рахлин одним из первых в стране начал готовить спортсменов по дзюдо, когда в СССР начал развиваться этот вид спорта. В числе воспитанников клуба - Владимир Путин, Аркадий и Борис Ротенберги, Василий Шестаков, Николай Кононов, многочисленные Олимпийские чемпионы.

Осенью 2019 года клуб отметит юбилей, к которому были приурочены презентация книги "Дзюдо на всю жизнь" и открытие выставки "Рахлин. Путин. Самбо. Дзюдо".