Рябков отметил, что европейцы не проявляют здравый смысл в украинском вопросе

Их должны вразумить американские эмиссары, заявил замглавы МИД РФ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Европейцы не демонстрируют ни малейшего желания проявлять здравый смысл, их должны вразумить американские эмиссары, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сегодня ключевой день беседы американских представителей, (переговоры - ИФ) намечены в Кремле. Президент Российской Федерации доведет до них напрямую все наши базовые оценки, я в этом уверен", - сказал замминистра в комментарии RТ.

"Дальше их задача - вразумлять подопечных, к которым я отношу, в том числе европейских коллег, не демонстрирующих на сегодня ни малейшего желания проявлять здравый смысл и по-прежнему склонных к безумной, безудержной накачке киевского режима всеми видами содействия", - подчеркнул Рябков.