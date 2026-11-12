Поиск

Рябков отметил, что европейцы не проявляют здравый смысл в украинском вопросе

Их должны вразумить американские эмиссары, заявил замглавы МИД РФ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Европейцы не демонстрируют ни малейшего желания проявлять здравый смысл, их должны вразумить американские эмиссары, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сегодня ключевой день беседы американских представителей, (переговоры - ИФ) намечены в Кремле. Президент Российской Федерации доведет до них напрямую все наши базовые оценки, я в этом уверен", - сказал замминистра в комментарии RТ.

"Дальше их задача - вразумлять подопечных, к которым я отношу, в том числе европейских коллег, не демонстрирующих на сегодня ни малейшего желания проявлять здравый смысл и по-прежнему склонных к безумной, безудержной накачке киевского режима всеми видами содействия", - подчеркнул Рябков.

Сергей Рябков МИД РФ Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

У Москвы сохраняются возражения к обсуждавшимся в Абу-Даби подходам

Brent подешевела до $91,55 за баррель

Дмитриев встретил Кушнера и Уиткоффа во Внуково

Что случилось этой ночью: четверг, 12 ноября

Уолл-стрит выросла в среду благодаря сильной отчетности CoreWeave

 Уолл-стрит выросла в среду благодаря сильной отчетности CoreWeave

Число погибших при обрушении здания в Бруклине выросло до двух

 Число погибших при обрушении здания в Бруклине выросло до двух

Рубио и Ван И согласились с важностью обсуждения денуклеаризации на высшем уровне

Один человек погиб, не менее 10 пострадали при обрушении здания в Бруклине

 Один человек погиб, не менее 10 пострадали при обрушении здания в Бруклине

Кушнер заявил о необходимости участия европейцев в переговорах по Украине

 Кушнер заявил о необходимости участия европейцев в переговорах по Украине

Вэнс рассматривает возможность личных переговоров с представителем иранских спецслужб

 Вэнс рассматривает возможность личных переговоров с представителем иранских спецслужб
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12919 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов