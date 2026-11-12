В Карелии приняли закон о запрете продажи вейпов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Заксобрание Карелии одобрило закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей к ним с 1 марта 2027 года, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, отсрочка даст бизнесу возможность адаптироваться, а контролирующим органам - подготовиться.

Законопроект подготовил Минпромторг Карелии по инициативе Парфенчикова. Документ прошел согласование с Минюстом, Минздравом и Минфином, оценку регулирующего воздействия, публичные консультации и экспертный совет.

В июне 2026 года президент Владимир Путин подписал закон, который предоставляет право регионам с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.