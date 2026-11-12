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Таджикистан и Россия обсудили дальнейшую работу Сангтудинской ГЭС-1

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Министры энергетики Таджикистана и России Далер Джума и Сергей Цивилев обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, в том числе вопросы деятельности Сангтудинской ГЭС-1, сообщает пресс-центр Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

Встреча состоялась в Москве, где Джума находится с рабочим визитом. Министры обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, рассмотрели актуальные вопросы отраслевого взаимодействия и пути дальнейшего расширения партнерских отношений.

Актуальными названы вопросы обеспечения стабильной и эффективной работы Сангтудинской ГЭС-1, ее технического состояния, эксплуатации и обслуживания оборудования, а также координации действий участников проекта по решению текущих производственных и организационных вопросов.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжать взаимодействие и укреплять партнерские связи по приоритетным направлениям энергетики.

Сергей Цивилев Таджикистан Далер Джума Сангтудинская ГЭС-1 Минэнерго
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