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Выработка электроэнергии в Таджикистане в январе-июне 2026 г. снизилась на 1,3%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Производство электроэнергии в Таджикистане в январе-июне 2026 года составило 11 млрд 656,4 млн кВт·ч, что на 156,6 млн кВт·ч, или 1,3%, меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает министерство энергетики и водных ресурсов республики.

Основной объем выработки обеспечила национальная энергетическая компания Таджикистана ОАХК "Барки Точик" - 8 млрд 887,6 млн кВт·ч.

ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" произвело 1 млрд 485,5 млн кВт·ч, ОАО "Рогунская ГЭС" - 675 млн кВт·ч.

Производство электроэнергии ОАО "Памир Энерджи" составило 121,9 млн кВт·ч, увеличившись на 10,7 млн кВт·ч по сравнению с первым полугодием 2025 года.

Таджикистан
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