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В Ленобласти на пять лет запретят продажу вейпов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области депутаты Заксобрания одобрили закон о запрете с марта 2027 года розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, передал корреспондент "Интерфакса".

Депутаты поддержали эту меру единогласно. Запрет вводится до 1 марта 2032 года.

Спикер парламента Сергей Бебенин отметил, что депутаты области работают по этому вопросу совместно с коллегами из Петербурга: "Мы работаем на уровне агломерации, чтобы не было "перетоков", (и были) одинаковые условия для администрирования".

Петербургское Заксобрание одобрило такой запрет в первом чтении 11 ноября.

Кроме того, аналогичный закон, 12 ноября одобрили депутаты Карелии.

Летом 2026 года вступил в силу федеральный закон, который предоставляет право регионам с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.

Петербург Ленобласть Сергей Бебенин Карелия
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