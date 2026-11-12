Правительство в поправках ко II чтению уточнило порядок налогообложения прибыли ПИФ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России решило скорректировать порядок налогообложения прибыли закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) с получаемых пассивных доходов, которое планируется ввести со следующего года. Соответствующие поправки одобрены ко второму чтению законопроекта, говорится в сообщении Минфина.

Налог не будет взиматься при распределении между пайщиками не менее 90% полученного дохода в течение года. Обязанности налогоплательщика будет исполнять управляющая компания, зачет налога будет производиться при погашении паев.

Минфин ранее предложил обязать отдельные типы ПИФов платить налог на прибыль по ставке 15% с получаемых пассивных доходов (по дивидендам, процентам, роялти, аренды). Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль. Налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам, что может откладываться на долгий срок. Это, по мнению Минфина, создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием ПИФ.