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Помощник президента РФ подтвердил поддержку инициативы масштабного обмена военнопленными

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером поддержана инициатива о проведении очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Поддержана обсуждавшаяся в Абу-Даби инициатива о проведении очередного, по всей видимости, самого масштабного обмена военнопленными. Параметры этого обмена в настоящее время согласовываются", - заявил Ушаков в четверг журналистам по итогам встречи Путина со спецпосланниками президента США.

Ушаков напомнил, что с 2025 года проведено 35 обменов пленными. "Это порядка пяти тысяч человек с каждой стороны. Надеемся, что украинская сторона серьезно подойдет к выполнению в принципе достигнутой в Абу-Даби новой договоренности", - сказал Ушаков.

Он сообщил, что после встречи в Кремле американские переговорщики вылетели в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским и представителями европейских столиц.

"Надеемся на то, что сигналы из Москвы будут для них скрупулезно доведены", - заявил помощник президента России.

Он сообщил, что "остаемся со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в контакте и обсудим положение дел еще до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае".

Юрий Ушаков Украина США
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