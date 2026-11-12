Ушаков заявил об исчерпывающей характеристике позиции европейцев на переговорах в Москве

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона в ходе переговоров в Кремле с американской делегацией исчерпывающе охарактеризовала позицию европейских стран, чьи действия свидетельствуют о желании продолжения войны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"С нашей стороны исчерпывающе охарактеризована позиция европейцев. Они всячески стремятся подключиться к переговорам, но, как сказал наш президент, должны определиться, хотят ли они мира либо продолжения войны. Пока все их практические действия свидетельствуют именно о последнем", - сказал Ушаков журналистам в четверг.

"В частности, обращено внимание, что упорно проталкивается развертывание иностранных контингентов от "коалиции желающих" на территории Украины после окончания конфликта. Но это как раз и есть рецепт к нескончаемой войне", - отметил он.

Ушаков напомнил, что президент РФ Владимир Путин "в своем выступлении очень точно и образно охарактеризовал нынешнюю линию европейцев, привел, как вы знаете, старую шутку про деньги в тумбочке".

"Эта шутка иллюстрирует, как в Европе пытаются пустить по замкнутому кругу вопросы мира либо продолжения войны", - пояснил Ушаков.

Встреча президента Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошла в четверг в Кремле и продлилась около 2,5 часов. Она состоялась на следующий день после окончания трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

В переговорах в Кремле принимали участие помощники президента Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.