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Кушнер заявил, что РФ и Украина согласились на участие в переговорах европейцев

Кушнер заявил, что РФ и Украина согласились на участие в переговорах европейцев
Джаред Кушнер
Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС.

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"Сейчас обе стороны договорились расширить следующий раунд переговоров, включив в него наших европейских партнеров", - написал Кушнер в соцсети X.

Он отметил, что участие ЕС позволит "рассмотреть более широкие послевоенные механизмы европейской безопасности наряду с территориальными проблемами между Украиной и Россией".

"Прочное прекращение боевых действий требует надежных гарантий безопасности, механизмов урегулирования конфликтов и взаимных обязательств по деэскалации, которые снижают риск возникновения конфликта в будущем", - добавил Кушнер.

Ранее Кушнер сообщал, что информировал президента России Владимира Путина о том, что американская сторона считает важным участие Европы в украинском урегулировании.

"Я полагаю, это очень важно. Мы не можем заключить это соглашение без присутствия европейцев за столом переговоров. Мы сообщили Путину, что полагаем, что это очень важно", - заявил Кушнер журналистам в Ирландии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Джаред Кушнер ЕС США Украина РФ
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