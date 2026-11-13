Кушнер заявил, что РФ и Украина согласились на участие в переговорах европейцев

Джаред Кушнер Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС.

"Сейчас обе стороны договорились расширить следующий раунд переговоров, включив в него наших европейских партнеров", - написал Кушнер в соцсети X.

Он отметил, что участие ЕС позволит "рассмотреть более широкие послевоенные механизмы европейской безопасности наряду с территориальными проблемами между Украиной и Россией".

"Прочное прекращение боевых действий требует надежных гарантий безопасности, механизмов урегулирования конфликтов и взаимных обязательств по деэскалации, которые снижают риск возникновения конфликта в будущем", - добавил Кушнер.

Ранее Кушнер сообщал, что информировал президента России Владимира Путина о том, что американская сторона считает важным участие Европы в украинском урегулировании.

"Я полагаю, это очень важно. Мы не можем заключить это соглашение без присутствия европейцев за столом переговоров. Мы сообщили Путину, что полагаем, что это очень важно", - заявил Кушнер журналистам в Ирландии.