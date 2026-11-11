В ЛНР за сутки из-за атак погибли трое и ранены пятеро

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Луганской Народной республике за сутки были атакованы 14 муниципалитетов, погибли три человека, ранены пятеро, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"В Новоайдарском муниципальном округе неонацисты атаковали легковой автомобиль, погибли отец и его 31-летний сын. В Перевальском муниципальном округе противник нанес удар по грузовому автомобилю, погиб водитель", - написал Пасечник в Max.

В Лисичанске и Белокуракинском муниципальном округе в результате ударов БПЛА были ранены две женщины.

На дороге Луганск - Белое в результате удара по "Газели" был ранен экспедитор. В Кременском муниципальном округе под атаку попал рейсовый автобус "Новая Астрахань - Северодонецк", пострадал водитель. В Сватовском муниципальном округе ранена женщина, которая ехала на велосипеде.

В результате атаки на объекты энергетики обесточены северные и западные районы ЛНР, а также частично городские округа города Луганск, Кировск, Брянка, Стаханов, Первомайск и Славяносербский, Перевальский муниципальные округа. Риск повторных ударов сохраняется. Все необходимые силы и ресурсы задействованы для скорейшей ликвидации последствий атак и восстановления стабильной работы энергосистемы, написал Пасечник.