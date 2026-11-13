В Архангельской области движение поездов после обрушения моста восстановят до декабря

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Архангельской области после обрушения моста через реку Виледь идет ремонт, восстановить движение поездов там рассчитывают до конца ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Все восстановительные работы на участке полностью запущены, темп работ высокий, имеется достаточное количество техники и личного состава, - заявил губернатор Александр Цыбульский после выездного заседания с участием гендиректора РЖД Олега Белозерова на месте ЧП . - До конца месяца, а есть большая вероятность, что и раньше, движение на этом направлении будет восстановлено".

Работы ведутся в круглосуточном режиме: специалисты соорудили временные подъездные пути для техники, подняли сошедшие вагоны. На участке работают порядка 200 сотрудников РЖД, восстановительные поезда, спецтехника.

Цыбульский добавил, что это важное железнодорожное направление фактически связывает европейскую часть страны с Коми и частью Ямала.

Пассажиров поездов перевозят между станциями Виледь и Сольвычегодск автобусами. Всего задействовано 20 автобусов общей вместимостью 630 человек. 10 ноября так было перевезено 1,8 тысячи человек, 11 ноября - 1,2 тысячи, 12 ноября - 1,8 тысячи.

"Поговорили с волонтерами на станциях, они обеспечены горячим питанием. Работа выстроена. Посмотрели готовность сил и средств в случае, если у людей возникает необходимость переждать до автобуса", - добавил губернатор.

Мост через Виледь на железнодорожном перегоне Черемуха-Виледь обрушился рано утром 10 ноября, когда там проходил товарный поезд. С рельсов сошли 12 вагонов из 52. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.