Умер управляющий директор ТАНТК имени Бериева Савицких

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Управляющий директор АО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева" (ТАНТК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) Николай Савицких скончался на 67-м году жизни, сообщает ОАК.

Савицких был назначен управляющим директором ТАНТК в марте 2026 года. Как сообщалось, перед ним были поставлены задачи по стабилизации финансово-экономического состояния предприятия, реализации основных промышленных программ, развитию и модернизации производственного комплекса, сохранению конструкторских и производственных компетенций, укреплению кадрового потенциала.

Савицких начал свою карьеру в 1977 году с должности слесаря-сборщика на Таганрогском авиационном заводе. Позднее он возглавил ОАО "ТАВИА", которое впоследствии вошло в состав ТАНТК имени Бериева. С 2011 года работал в структурах ПАО "ОАК", в том числе был директором Казанского авиационного завода имени Горбунова - филиала АО "Туполев". Отмечается, что при нем на казанском заводе развернулось масштабное техперевооружение и модернизация в целях расширения производства.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс был основан в 1934 году. Предприятие специализируется на проектировании, изготовлении и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе, гидросамолетов и самолетов-амфибий.