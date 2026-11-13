Археологи раскопали стену XVII века в Новгородском кремле

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Института археологии РАН на раскопках в Новгородском кремле (Детинце) обнаружили фрагмент стены XVII века, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Новгородском государственном музее-заповеднике.

"Предполагается, что эта стена отделяла Владычный двор (где проживали новгородские архиепископы - ИФ) от прочих территорий Кремля", - пояснил собеседник агентства.

Находка была сделана во время прокладки инженерных коммуникаций к Покровской церкви Детинца, где проводится реставрация. Чтобы сохранить остатки стены, маршрут прокладки коммуникаций изменили.

Московские археологи расчистили валунный фундамент и кирпичную кладку стены. Находка позволит ученым уточнить, как был устроен Кремль 300 с лишним лет назад.

Детинец является памятником всемирного значения XI-XVII веков. Большинство его объектов находятся в ведении музея-заповедника.