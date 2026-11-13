Число заданий и баллов выросло в ЕГЭ-2027 по истории

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) добавил в ЕГЭ по истории новое задание, оно нацелено на проверку знаний по всеобщей истории, сообщили в Рособрнадзоре.

Изменения внесены в рамках синхронизации с федеральной образовательной программой и государственными учебниками. В демоверсию добавлено приложение с указанием параграфов учебников, необходимых для выполнения каждого задания. Общее количество заданий увеличено с 21 до 22. Максимальный первичный балл вырос с 42 до 43.

Кроме того, добавлено задание на работу с историческим источником для проверки знаний по всеобщей истории, уточнены формулировки ряда заданий, в том числе на понимание исторических понятий.

Структура КИМ по информатике осталась прежней, но по предложениям профессионального сообщества упрощена структура записи ответа на одно задание высокого уровня сложности, сообщили в ведомстве.

В ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой и профильной математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.



До конца ноября 2026 года ФИПИ планирует разместить на своем сайте для общественно-профессионального обсуждения перспективные модели КИМ по ряду учебных предметов для использования в последующие годы.