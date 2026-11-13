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Совкомбанк может направить долю прибыли на дивиденды на уровне 2024–2025 годов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Совкомбанк по итогам 2026 года может направить на выплату дивидендов долю от прибыли, примерно сопоставимую с уровнем выплат в 2024-м и 2025-м году, заявил "Интерфаксу" первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

"Мы меньше, чем мы платим последние два года, платить точно не будем. А дальше, соответственно, всё остальное - buyback, пока цена (акций банка - ИФ) такая, слишком низкая по нашей оценке",- сказал Хотимский в ходе Дня инвестора банка.

"Может быть, (уровень дивидендов за 2026 г. будет сопоставим - ИФ) не с суммой, а скорее с процентом от прибыли. Прибыль-то больше. Второй момент, что это соображение может поменяться в том случае, если цена на акции скорректируется. Тогда мы больше денег сможем направить на дивиденды, а не на buyback", - уточнил Хотимский "Интерфаксу".

Совкомбанк по итогам 2024 года выплатил дивиденды в размере 0,35 рубля на одну акцию. Всего на выплату было направлено 7,9 млрд рублей (10% от чистой прибыли).

Банк в 2025 году выплатил дивиденды в размере 0,35 рубля на одну обыкновенную акцию, всего на эти цели было направлено 7,856 млрд рублей (около 15% прибыли).

Дивидендная политика Совкомбанка предполагает распределение на дивиденды от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. При этом выплата дивидендов не должна приводить к снижению фактического норматива Н1.0 банка до уровня ниже 11,5%.

"Если надо, мы поменяем политику, ещё что-то, но суть будет простая: мы не будем платить больше дивидендов, пока такая цена (акций - ИФ)", - сказал Хотимский.

Совкомбанк за 9 месяцев 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО вдвое - до 71,9 млрд руб. по сравнению с 35,4 млрд руб. прибыли за аналогичный период 2025 года.

В 2026 году Совкомбанк рассчитывает обновить рекорд по прибыли, заявил 13 ноября управляющий директор банка Андрей Оснос. Максимальную на текущий момент чистую прибыль по МСФО Совкомбанк получил в 2023 году - 95 млрд рублей.

Подробную структуру собственности Совкомбанк, как и многие другие российские кредитные организации, не раскрывает. Основным акционером является МКАО "Совко Капитал Партнерс".

По итогам III квартала 2026 года Совкомбанк занимал десятое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Совкомбанк Сергей Хотимский
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