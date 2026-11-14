В Белгородской области при ударе БПЛА по частному дому погиб мирный житель

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб и еще один пострадал в результате удара ВСУ по частному дому в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.

"В поселке Пролетарский Ракитянского округа беспилотник ВСУ атаковал частный дом. На данный момент поступила информация об одном погибшем и пострадавшем", - говорится в сообщении оперативного штаба в Мах.

В результате детонации произошло разрушение дома, возник пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС, добавили в оперштабе.