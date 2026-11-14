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"Роскосмос" сообщил о запуске с Восточного частных спутников "КОЭН" и "Киноспутник"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) стартовала в субботу с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе".

"В 04:16 по московскому времени с космодрома Восточный произведён пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" производства Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") с космическими аппаратами "КОЭН" (компания "МТ-ЛАБ") и "Киноспутник" (группа компаний "СПУТНИКС")", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" заявили, что это первый субсидированный запуск частных спутников по национальному проекту "Космос".

"Космические аппараты "КОЭН" и "Киноспутник" будут вести съёмку поверхности Земли в сверхвысоком разрешении, что позволит решать прикладные задачи: от контроля целевого использования земель и выявления незаконных построек до мониторинга опасных природных явлений и решения экологических задач", - сообщили в госкорпорации.

Восточный Роскосмос
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