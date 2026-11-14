В Мытищах загорелись ангар и административное здание на площади почти 3 тыс. кв. м

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в ангаре и административном здании в Мытищах, сообщает ГУ МЧС России по Московской области в субботу.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит горение по всей площади ангара и административного здания на площади 2850 квадратных метров", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что к тушению пожара привлекались 44 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 10 единиц техники.