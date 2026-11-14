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В результате атаки ВСУ повреждено здание гостиницы в Ростовской области

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В результате беспилотной атаки на Ростовскую область в хуторе Северный сад повреждено здание гостиницы, возникло возгорание, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе. В результате падения БПЛА в хуторе Северный сад повреждено здание гостиницы, возникло возгорание, которое уже ликвидировано", - написал Слюсарь в мессенджере Мах в субботу.

Пострадавших нет, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
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