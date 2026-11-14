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В Москве простились с дипломатом Александром Дарчиевым

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Москве простились с российским дипломатом Александром Дарчиевым, служившим послом России в США с марта 2025 года.

В РоссииСкончался посол РФ в США Александр ДарчиевСкончался посол РФ в США Александр ДарчиевЧитать подробнее

На церемонию прощания с Дарчиевым пришли его близкие, коллеги по министерству, руководство МИД России и администрации президента.

"Это мой близкий друг, прекрасный человек. Профессионал, я бы сказал, высочайшей пробы. Работал спокойно, уверенно, не выпячивался, но очень и очень качественно, очень. Я думаю, что он, несомненно, один из сильнейших российских специалистов по Америке. Мой близкий друг, мне трудно говорить", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.

В МИД РФ сообщили, что Дарчиев скончался 11 ноября на 67-м году жизни. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем телеграм-канале, что Дарчиев скончался в Москве, причиной смерти стало хроническое заболевание.

Дарчиев работал в системе МИД с 1992 года, занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. Занимал должности заместителя директора департамента Северной Америки, советника-посланника посольства РФ в США, директора департамента Северной Америки. С 2014 г. по 2021 г. был послом России в Канаде, с марта 2025 г. - посол РФ в США.

Александр Дарчиев МИД РФ
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