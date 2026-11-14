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Минобороны РФ заявило о контроле над селом Терсянка в Запорожской области

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селом Терсянка в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Терсянка Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

Ведомство сообщило, что военнослужащими группировки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка украинской армии в районах Подгавриловки в Днепропетровской области, Новорозовки и Одаровки в Запорожской области.

"ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и пять автомобилей", - сказали в министерстве обороны.

"Освобождение Терсянки позволило подразделениям группировки "Восток" расширить зону контроля в Запорожской области и занять новые рубежи, а также создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, штурм села осуществили подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток".

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Запорожская область
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