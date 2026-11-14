Лавров провел переговоры с эмиратским коллегой

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Актуальные направления развития традиционно дружественных российско-эмиратских связей, имеющих характер стратегического партнёрства, обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, глава МИД ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян.

Переговоры состоялись в рамках визита Лаврова в Абу-Даби, в ходе которого он принял участие в XVII Международном форуме по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс", уточнили на Смоленской площади.

Стороны "отметили, что Россия и ОАЭ подходят к 55-летней годовщине установления дипломатических отношений 8 декабря текущего года с впечатляющими результатами взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Подтвердили настрой Москвы и Абу-Даби на поддержание активного политического диалога и укрепление многопланового сотрудничества на основе договорённостей на высшем уровне", говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

Стороны также провели обстоятельную "сверку часов" по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня.

"В данном контексте приоритетное внимание было уделено обсуждению сохраняющейся напряжённости в зоне Персидского залива. Акцентирована безальтернативность решения имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами при безусловном соблюдении норм международного права и полном учёте законных интересов всех вовлечённых в конфликт государств", - заявили на Смоленской площади.

Там также отметили: "Обозначена необходимость налаживания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем большое значение для мировой экономики".

Лавров вновь привлёк внимание к обновленной российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива и подтвердил готовность к конструктивному взаимодействию со всеми заинтересованными странами и организациями в целях формирования всеобъемлющей архитектуры безопасности в этом стратегически важном районе мира.

"Состоялся обмен мнениями относительно положения дел в районе палестино-израильского конфликта, в Ливане, Судане и Ливии. Россия и ОАЭ выступили за продолжение консолидированных усилий, нацеленных на поиск компромиссных политических развязок на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, глава МИД РФ изложил российские оценки развития ситуации вокруг Украины: "Подтвердил неизменный настрой на комплексное и долгосрочное урегулирование украинского кризиса, которое возможно только через полное и необратимое искоренение его первопричин".